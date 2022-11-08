Cinayet işlenen Marmara Gölü için önemli gelişme!

Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kuruyan kesimlerde organik tarım yapılacak.
Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara sınırlarındaki "ulusal öneme sahip sulak alan" tescilli Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık sona erdi.
ÇİFTÇİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl ayrıca çiftçilerce işgal edilip, tarım arazisine dönüştürüldü. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
123 KİŞİ TAHLİYE VE MENEDİLDİ
Geçen yıl yaşanan bu olaylar nedeniyle Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmara Gölü'nde izinsiz tarım faaliyetini önlemek için birçok kez drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde 80 kişi hakkında izinsiz tarım faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'nce 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uygulandı, 123 kişi ise kaymakamlık aracılığıyla tahliye ve menedildi.
JANDARMA GÖL ARAZİSİ ÜZERİNDE NÖBETE BAŞLADI
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü de 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplam 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı, göl arazisi üzerinde nöbete başladı.
KURUYAN BÖLGELER İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, harekete geçerek iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Marmara Gölü üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlarda TİGEM tarafından tarım yapılacağı belirtildi.
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İmzalanan iş birliği protokolü ile su tutma kapasitesi azalıp kurumaya başlayan Marmara Gölü'nün bir kısmına, sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama/rezerv alanı oluşturulması, kuruyan diğer kısımlarında organik tarımsal üretim faaliyetinde bulunulması amaçlanıyor. Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Marmara Gölü üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından traktörle sürülecek ve bu alanlarda organik tarım yapılacak" denildi.
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