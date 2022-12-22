Marmara Adası'na Nasıl Gidilir? Marmara Adası Feribot Seferleri ve Saatleri

Marmara Adası’na Nasıl Gidilir?

Günümüzde Balıkesir iline bağlı olan ada, 4'ü yerleşime açık 14 adadan oluşmaktadır. bu adalardan en büyüğü Marmara Adası’dır. Adını Marmor kelimesinden alan ada, 6000 yıllık tarihe ışık tutan muhteşem bir oluşumdur. Marmara denizini güneybatısında yer alan adaya ilk yerleşim Antik Çağda kurulmuştur.

Önceleri bir ticaret kolonisi olarak kurulan ada Bizans döneminde keşişlerin yerleşim yeri haline gelmiştir. Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte bölgeye Türkler yerleştirilmiştir. Böylelikle Rumlar ile Türkler yüzyıllar boyu yan yana bir yaşam sürmüştür. Tarihi olarak bu kadar farklı milleti bünyesinde barından adada yer alan tarihi eserlerin bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Ekonomi olarak ise yer halk zeytincilik, bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve mermer madenciliği yapmaktadır. Adada irili ufaklı plajlar yer almaktadır. Bunlardan merkez en yakını Kole Plajı'dır.

Şehre oldukça kolay bir şekilde ulaşım imkânı sunan Marmara Adası’na hafta sonu bir kaçamak yapmak isteyenler dahi ulaşım sağlayabilir.

Adaya ulaşım sağlamak için Tekirdağ, İstanbul ve Balıkesir’e bağlı Erdek ilçesinden deniz yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Tekirdağ'dan ve Erdek üzerinden arabalı ve yolcu vapurlarıyla bölgeye ortalama 2 saatte ulaşım sağlayabilirken, İstanbul üzerinden İDO'ya bağlı deniz otobüsüyle ortalama 2,5 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Marmara Adası Feribot Seferleri

Feribotla bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler aşağıda yazılan herhangi bir feribot hattını kullanabilir:

Avşa Feribot iskelesi

Marmara Feribot iskelesi

Yenikapı Feribot iskelesi

Bostancı Feribot iskelesi

Marmara Adası Feribot Saatleri

Adanın bulunduğu konumdan dolayı bölgeye ulaşım en hızlı sağlandığı yol şüphesiz ki feribot taşımacılığıdır. Kış dönemi ve yaz dönemi olarak ayrılan feribot seferleriyle adaya gidiş için seferler kış döneminde 2 kez, yaz döneminde ise 3 kez olarak düzenlenmektedir.

Tekirdağ Barbaros mevkiinden Marmara Adası'na her gün seferler düzenlenmektedir. 10:00 ile 15:00 ve 17:00 saatleri düzenlenen seferler ayrıca pazar günleri 16:00'da da düzenlenmektedir. Hafta içi ise feribot seferleri 19:00, 21:00 ve 23:00 saatleri arasındadır.

Erdek İskelesi'nden Marmara Adası'na 06:00, 07:00 ve 17:00 saatleri arasında sefer düzenlenmektedir. Hafta içi her gün olan düzenlenen seferlerin saatleri 21:00, 23:00 ve 01:00’dır.

Avşa İskelesi üzerinden Marmara Adası'na sefer saatleri 09:00 ve 12:30’dır.

Tekirdağ Ceyport'tan Marmara Adası'na her gün 17:00'da hafta içi ise 21:00'da sefer bulunmaktadır.

Bandırma Çelebiport'tan Marmara Adası istikametine haftanın her günü 23:30'da sefer vardır. Ayrıca hafta içi her gün de 02:30'da seferler bulunmaktadır.

İstanbul Yenikapı’dan Marmara Adası'na saat 09:40 ile 23:10 arasında seferler düzenlenmektedir.

İstanbul Bostancı’dan Marmara Adası'na saat 09:00 ile 23:10 arasında seferler bulunmaktadır.

Marmara Adası ile Yenikapı arasındaki sefer saatleri ise 09:30 ile 21:15 arasındadır.

Marmara Adası'na İstanbul'dan Nasıl Gidilir?

Ada konum itibariyle İstanbul’a oldukça yakın olduğundan dolayı ulaşım son derece kolaydır. İDO üzerinden Marmara Adası istikametine her gün sefer düzenlenmektedir.

Marmara Adası Feribotları Nereden Kalkıyor?

İstanbul, Tekirdağ ve Erdek, Barbaros, Saraylar üzerinden Marmara Adası’na feribotlar kalkmaktadır. İstanbul üzerinden İDO ile ulaşım sağlayabilirken, Tekirdağ ve Erdek üzerinden arabalı vapurları tercih edebilirsiniz.