Markus Gisdol: Önümüzdeki süreçte başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu.

"BAŞARILI OLACAĞIMIZA DAİR ŞÜPHEM YOK"

Gidsol, "Bugün maçın zor geçeceğini biliyorduk. Açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki; ilk 11'imizden 8 oyuncudan eksik şekilde bu maça çıktık. Bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor. Takımdaki oyuncular elinden geleni yaptı. Kayra ve Arif ellerinden geleni ortaya koydular. Şimdi bizim yapmamız gereken iyi bir şekilde dinlenmek ve önümüzdeki maça odaklanmak. 6 maçın 3'ünü deplasmanda berabere kaldık. Evimizde de Galatasaray ve Göztepe ile oynadık. Onlarda ligin 1 ve 2. sırasındalar. Bugün de Beşiktaş'a karşı daha zayıf bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarda statü gereği oynamayan oyuncularımızın gelmesi ile birlikte çok daha kuvvetli bir şekilde güçlü bir şekilde geri döneceğimizi ve oynayacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Bu maçlarda önümüzdeki süreçte başarılı olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok" diye konuştu.