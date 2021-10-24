Marketteki yangın tüpü düşünce ortalık karıştı!

İHA

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı.

İHA'nın haberine göre, yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu. Bu sırada market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı.

Yaşananlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.