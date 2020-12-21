ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinden kötü haber geldi. İddialı dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Maria ile Mustafa dizisi final yapma kararı aldı. Peki Maria ile Mustafa neden final yapıyor? İşte cevabı...
MARİA İLE MUSTAFA NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Maria ile Mustafa dizisi 17. final bölümü ile 27 Aralık Pazar akşamı ekranlara veda edecek. Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasının sebebi olarak da resmi bir açıklama gelmese de reytinglerdeki düşüş olarak tahmin ediliyor.
MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokyalı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'ndaDiyarı'ndaDiyarı'ndaDiyarı'nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
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