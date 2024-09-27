'Maria' filminden Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'li yeni fotoğraf
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile birlikte rol aldığı 'Maria' filminden ilk fragman ve fotoğraflar paylaşıldı
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Angelina Jolie'nin ünlü sporano Maria Callas'a hayat verdiği 'Maria' filmi için geri sayım başladı.
Jolie'nin Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı, Pablo Larraín'in yönetmenliğini üstlendiği filmin yeni tanıtımı ve fotoğrafları yayınlandı.
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1950'li yılların ve belki de tüm zamanların en çok tanınan ABD doğumlu Yunan sopranosunun hayatını anlatan film, Maria Callas'ın halkın gözü önünde görkemli ve çalkantılı bir yaşamın ardından Paris'e çekilmesi, diva kimliği ve hayatıyla hesaplaştığı son günlerine odaklanıyor.
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Daha önce paylaşılan ilk set fotoğrafının ardından, yeni karelerde Haluk Bilginer ile Angelina Jolie ilk kez filmde yan yana görülüyor.
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Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Kodi Smit-McPhee'nin de kadroda yer aldığı film, 29 Ağustos'ta 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapmıştı.
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'Maria' filmi, 27 Kasım'da ABD'de sinemalarda gösterime girecek, 11 Aralık'ta da dijital platform aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak.