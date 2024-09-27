'Maria' filminden Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'li yeni fotoğraf

1950'li yılların ve belki de tüm zamanların en çok tanınan ABD doğumlu Yunan sopranosunun hayatını anlatan film, Maria Callas'ın halkın gözü önünde görkemli ve çalkantılı bir yaşamın ardından Paris'e çekilmesi, diva kimliği ve hayatıyla hesaplaştığı son günlerine odaklanıyor.