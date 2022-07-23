Bu acıya yürek dayanmaz! Balkondan düşen çocuk öldü

İHA

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir apartmanın yedinci katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edilen bilgilere göre, Nur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yedinci katındaki balkonundan Muhammet Yağız B. (2) düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammet Yağız, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen ağır yaralı çocuk kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılması için hastane morguna alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.