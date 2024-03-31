Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Belediyesi hangi partide? Mardin Belediye başkanı kimdir?
Mardin Belediyesi hangi partide? Mardin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Mardin Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mardin Belediyesini hangi parti kazandı ve Mardin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mardin yerel seçim sonuçları..
Mardin BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mardin Belediye Başkanlığını 208854 alınan oy ve %56.24 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Ahmet Türk kazanmıştır.
Mardin Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Halkların Demokratik Partisi 5
Adalet ve Kalkınma Partisi 5
Mardin BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİABDULLAH ERİN - AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER DURAK - CHP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN AKAR - İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEYNETTİN BOZAN - VATAN Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN UNCU - BĞMSZ Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAKAN KAZAN - TKH Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ATMACA - YENİDEN REFAH Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET FİDAN - MİLLİYOL Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KADİR GÖKÇEN - ZP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR KERİMOĞLU - DEVA Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN ERÇELEBİ - DSP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ KILIÇ - SP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELMAN DENİZ - HAKPAR Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET TÜRK - DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET KARA - MP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR TURAN - DP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL ÇEVİK - HÜDAPAR Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ARZEN ARAS GÜLER - BTP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YASİN ÖZDEMİR - YTP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHRALİ YÜCEDAĞ - HKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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