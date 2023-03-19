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Mardin Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısına deprem damgasını vurdu

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) toplantısında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, depremzedelerin unutulmaması, yardımların sürmesi gerektiği mesajını verdi

Giriş: 19.03.2023 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısına deprem damgasını vurdu
HABERTURK.COM

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) toplantısı, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın başkanlığında MAREV'in İstanbul Ataşehir Genel Merkez binasında yapıldı.

Toplantıya katılanlar arasında Mardinli eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Devlet Bakanı Masum Türker ve Borsa İstanbul Başkanı, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın olduğu MAREV Mütevelli Heyeti üyeleri katıldılar.

AYAYDIN: ACI TABLONUN GÖLGESİNDE

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 11 ilde yaşanan depremde, 50 bin dolayında insanımız hayatını kaybetmiş, 200 bin dolayında yaralı ve milyonlarca insanımız da yerini yurdunu terk etmiş durumdalar. Bu durum milletçe bizi üzmüştür. MAREV, ilk günden bu yana depremzedelerin yanında olmuş ve üyelerimiz üzerinden her türlü yardımda bulunmuştur. Mardinli imkanı olan hemşehrilerimiz de depremzedelerin yanında olmuştur. Bugünkü toplantıyı bu acı tablonun gölgesinde yapmanın burukluğunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz."

ELDEM: BÜYÜK ACI YAŞIYORUZ

MAREV Yürütme Kurulu Başkanı Av. Haluk Eldem de söz alarak, "Bugün bu toplantımızı, ne yazık ki yaşadığımız deprem felaketinin gölgesinde yapıyoruz. Büyük acı yaşıyoruz. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın. Toplantının bitiminde, Atatürk, şehitler, ebediyete intikal eden mensuplarımız ve özellikle depremde hayatlarını kaybeden depremzedelerin ruhlarına ithaf etmek üzere düzenlediğimiz dua programına davet ediyorum" dedi.

"UNUTMAYALIM" MESAJI İLE BİTTİ

Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın Ayaydın, "Depremzedeleri unutmayalım. Yardımlarımıza devam edelim" dedikten sonra toplantıya son verdi.

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