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        Haberler Yaşam Mardin, Şırnak ve Batman'da Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı

        Mardin, Şırnak ve Batman'da Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı

        Ezidiler tarafından yaradılışta yer alan meleğin Nisan ayını izleyen ilk Çarşamba yeryüzüne indiğine ve böylece evrenin yaratılışının tamamlandığına inanılan Kırmızı Çarşamba Bayramı, Mardin, Şırnak ve Batman'da kutlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:54
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        Kırmızı Çarşamba Bayramı kutlandı
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        Mardin, Şırnak ve Batman'da yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

        Mardin'in Midyat ilçesinde bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret eden Ezidiler, haşlanmış yumurtaları boyadı, mumlar yaktı.

        Güven ve Çayırlı Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde düzenlenen bayramlaşma programında, renkli kıyafetler giyen Ezidiler halay çekti, yemek dağıttı.

        Bayramlaşma programa katılan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

        "HEP BİRLİKTE NİCE BAYRAMLAR KUTLAYACAĞIZ"

        Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu bayrak altında mutlu, huzurlu nice bayramları kutlayacağız inşallah. Kırk yıllık bir gurbetten sonra Ezidi vatandaşlarımız, köylerine döndü, evlerini inşa etti. Hep birlikte kardeşçe nice bayramlar kutlayacağız inşallah."

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        Vatandaşlardan Edibe Çakmak da bayramı kutlamak için Almanya'dan geldiğini belirtti.

        Bayramı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını aktaran Çakmak, "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere bu imkanı verdikleri için teşekkür ederiz." dedi.

        Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal da katıldı.

        ŞIRNAK

        Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara köyünde yaşayan Ezidiler aileler de Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı köy meydanında yapılan etkinlikle kutladı.

        Vatandaşlar mezarlık ziyaretinde bulundu, mum yaktı, dilek tutup dua etti.

        YUMURTALAR TOKUŞTURULDU

        Renkli kıyafet giyen kadınlar daha sonra çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuşturdu, köy meydanında halay çekti.

        BATMAN

        Batman'ın Beşiri ilçesinin Oğuz köyünde yaşayan Ezidi aileler de bayram için birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

        Evlerde kurulan ve çeşitli ikramlıkların olduğu sofralarda bir araya gelen aileler, farklı renklere boyanmış ve pişmiş yumurtaları tokuşturdu.

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        BİLEKLİKLER TAKILDI

        Ayrıca eve gelen misafirlere bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler takıldı.

        Köyde yaşayan İlyas Kartal, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Batman'da da Ezidi bayramı olan Kırmızı Çarşamba'yı kutladıklarını söyledi.

        YEMEKLER YENDİ

        Kartal, "Soframıza renkli, pişmiş yumurtalar da koyuyoruz. Bu renkler baharı, baharın renklerini simgelemektedir. Yani yumurtalarımızı doğanın renklerine boyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Ezidiler
        #Kırmızı Çarşamba
        #haberler
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