Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mardin kebabı ve harire tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

        Mardin kebabı ve harire tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

        Mardin'in yöresel lezzetleri Mardin kebabı ve harire tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin kebabı ve harire tatlısı tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) yapılan açıklamaya göre, kent mutfağına ait yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu çalışmalar kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden Mardin kebabı ve harire tatlısı coğrafi işaret aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehrin gastronomik değeri olan yöresel lezzetlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Özcoşar, "Şu ana kadar 'Alluciye', 'Fırkiye' ve 'Irok' yemekleri coğrafi işaret almaya hak kazandı. Kadim Mardin şehri adım adım gastronomik anlamda hak ettiği yere yürüyor. Bu sürece katkı sunan MAÜ Turizm Fakültesine ve üniversitemizin Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Shutterstock ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mardin kebabı
        #harire tatlısı
        #coğrafi işaret
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Habertürk Anasayfa