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        Haberler Gündem Güncel Mardin'in tarihi çeşmeleri restore ediliyor | Son dakika haberleri

        Mardin'de Büyükşehir Belediyesi tarihi çeşmeleri restore ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu sit alanında yer alan ve geçmişin izlerini günümüze taşıyan tarihi çeşmeleri koruma altına almak amacıyla aslına uygun restorasyon için bakım ve onarım çalışması başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:43
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        Mardin'in tarihi çeşmeleri restore ediliyor
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesinde, sit alanında yer alan ve 1. grup tescilli yapılar arasında bulunan tarihi çeşmelerin korunarak geleceğe taşınması amacıyla restorasyon çalışmalarına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası hedefi doğrultusunda şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalar kapsamında, su akışının halen sürdüğü 40 çeşme tespit edildi.

        Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, 6 tane çeşmede çalışmalar başladı. Maristan, Cevheriye, Saray, Ayn Ceviz, Sultan İsa ve Semerciler Çarşısı gibi noktalarda yer alan bağımsız çeşmelerin bakım ve aslına uygun restorasyon çalışmaları sürüyor.

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