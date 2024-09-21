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        Haberler Gündem Mardin'de yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti - Güncel Haberler

        Mardin'de yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde feci olay! Yıldırım isabet eden 35 yaşındaki Şükriye Kutlu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:31
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan Şükriye Kutlu’ya, kırsaldan evine dönerken yıldırım isabet etti.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu’nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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        #Nusaybin
        #mardin
        #Şükriye Kutlu
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