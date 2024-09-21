İran'dan gövde gösterisi: yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını sergiledi
İran, Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi.
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İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.
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Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.
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Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.
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Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan, İran'ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, "Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İran güvende olmazdı." dedi.
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Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez." ifadelerini kullandı.
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