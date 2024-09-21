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        Haberler Gündem Mardin'de turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - En Son Haberler

        Mardin'de turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:00
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        Minibüs şarampole yuvarlandı
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        Mardin Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazada minibüsteki Alman uyruklu Fehime Ü. (67), Simon Ü. (69) ve Denho U. (74 ) ile İsveç uyruklu Josef B. (68), Ildiz B. (73), Naile M. (75) ve Sabo M. (79) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Midyat
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        #mardin
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