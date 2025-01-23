Mardin Kızıltepe'de silahlı kavga: 3 yaralı
Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olaya yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; kavgada, B.D. (30) ve B.T. (30) silahla, Y.D. (17) ise bu sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.