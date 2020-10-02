İHA

Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 AE 645 Plakalı tomruk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

İHA'nın haberine göre; yan yatan TIR’ın sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından TIR’ın çekilmesiyle kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.