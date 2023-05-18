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Mardin'de askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Mardin'de jandarma kamuflajı giyerek Irak uyruklu kişileri silah zoruyla gasbeden 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 18.05.2023 - 02:00 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı
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DHA

Mardin'de D-400 karayolu üzerinde giydikleri jandarma kamuflajına benzer kıyafetlerle, Irak uyruklu vatandaşların araçlarını durdurarak silah zoruyla gasbetmek suçundan yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Kızıltepe-Viranşehir D-400 karayolu üzerinde Irak uyruklu vatandaşlara ait çok sayıda aracı, jandarma görevlilerinin kamuflajına benzer kıyafetler giyerek silah zoruyla gasbeden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda gasp olaylarında kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi. Ayrıca, önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen 1 traktör de ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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