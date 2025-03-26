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        Haberler Spor Futbol Maradona'nın ölümüyle ilgili iddia: Onu öldürdüler - Futbol Haberleri

        Maradona'nın ölümüyle ilgili iddia: Onu öldürdüler

        Arjantin'de Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada, efsane futbolcunun oğlu Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:05
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        "Onu öldürdüler"
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        Arjantin'de Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili dava süreci devam ederken, efsane futbolcunun oğlu Diego Armando Maradona Jr., babasının ölümünden doktorları sorumlu tuttu.

        RMCSport'un haberine göre; 25 Kasım 2020'de beyin ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edildikten birkaç gün sonra kalp durması sonucu hayatını kaybeden Maradona'nın ölümü, futbol dünyasında ve Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı. Ülkede üç günlük ulusal yas ilan edilirken, şimdi ise yedi sağlık çalışanı "ihmal sonucu adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor. Marca gazetesine göre, suçlu bulunmaları halinde sanıklar 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilir.

        "ONU DOĞRU ŞEKİLDE TEDAVİ ETMEDİLER"

        İspanyol televizyon programı El Chiringuito'ya konuşan Maradona Jr., babasının ölümüne ilişkin ağır suçlamalarda bulundu. "Bu davada en çok acı veren şey, onu öldürdüler. Bu kadar net. Onu doğru şekilde tedavi etmediler ve onu kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar" diyen Maradona Jr., sağlık ekibinin büyük ihmal gösterdiğini savundu.

        Aile avukatı da sanıkların bir "insanlık dışı plan" uyguladığını öne sürerek, Maradona'nın ölümünün bir ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini belirtti. Maradona Jr. ise, "Babam yıllarca sömürüldü, parasını çaldılar. Sonunda ise ölmesi birilerine hizmet etti. Nedenini bilmiyorum ama doktorların ve onları oraya koyanların nasıl hareket ettiğini görünce başka bir ihtimal yok" dedi.

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