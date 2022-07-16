Balıkesir Bandırma’da, 24 bin hektar alana sahip, 1994'de Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, her yıl 266 türden yüz binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor.
DHA'nın haberine göre 1975'de Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda, mayıs ayında kuluçka heyecanı yaşandı. Kuluçkadan çıkan yavrular, ebeveynlerini taklit ederek uçmaya başladı.
Ağustos ve eylül ayı itibariyle, tek başına uçmaya başlayacak yavruların aileleriyle göçe hazırlandığını belirten Kuş Cenneti Milli Parklar Şefi Uzman Biyolog Kader Güleç, şu ifadeleri kullandı:
"1959 yılında Milli Park olmuş bir yer. 64 hektardan 2005 yılında 17 bin 58 hektara çıkarılarak tüm göl Milli Park alanı yapılmış. Mutlak koruma bölgemizde 266 kuş türümüz mevcut. 105'i kesin veya muhtemel üreyen 266 kuşumuz var. 105 kesin veya muhtemel üreyen türlerin büyük bir çoğunluğu mutlak koruma bölgemizde ürüyor.
Bizim, küresel ölçekte koruma altında olan türümüz tepeli pelikanların yapay platformlarda üremelerini sağlıyoruz. 58 tane platformumuz var. Bunlar küresel ölçekte koruma altında olan tepeli pelikanın üreme platformları. İlk defa 1968 yılında insan eliyle yapılmış platformlarda o günden bugüne kadar ürüyorlar.
İlk kurulduğu zaman 20 civarında çift kuluçkaya yatıyordu. Şu anda 200 civarında çift kuluçkaya yattı. Şu anda yavru büyütme dönemindeyiz. Nisan, mayıs gibi yavrular yumurtadan çıktı ve 4 aylık, yaklaşık 16 haftalık bir sürede artık ebeveynlerinin kontrol dışında hareket etme yeteneği kazanıyorlar. Kendi başlarına hareket edebiliyorlar.
Kendi kendilerini besleyebiliyorlar. O sürenin sonundayız şu anda. Artık ebeveynlerinden ayrılacaklar. Kendi başlarının çaresine bakacaklar. Ebeveynleri taklit ediyorlar aslında. Ebeveynden ne görürse onu yapıyorlar. Platformlardan suya inmeleri bazen zor olabiliyor. Ağustos, eylül gibi artık yetişkinler kendi başına hareket edebilecek, kendi kendini besleyebilecek olan yavrularla birlikte göçe hazırlanacak."
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