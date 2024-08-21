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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Manuel Neuer'den milli takıma veda - Futbol Haberleri

        Manuel Neuer'den milli takıma veda

        Manuel Neuer, Almanya Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 38 yaşındaki eldiven, 124 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 1 kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:51
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        Neuer'den milli takıma veda!
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        Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Almanya Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

        Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun." ifadelerini kullandı.

        Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı forması altında 124 maçta görev yaptı.

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