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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Manuel Fernandes: “Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar” - Futbol Haberleri

        Manuel Fernandes: “Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”

        Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçında favorisinin Portekiz olduğunu söyledi. Fernandes, Çekya ile Gürcistan'ın da yer aldığı bu gruptan Portekiz ve Türkiye'nin çıkacağını düşündüğünü belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:53
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        "Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar"
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        Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu’nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

        “Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum”

        Fernandes; Portekiz Milli Takımı’nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, “Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        “Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”

        ‘Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan’ın bulunduğu grupta bir sürpriz yaşanır mı?’ sorusuna Manuel Fernandes, “Sürprizlere inanmıyorum. Portekiz ve Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

        EURO 2024’teki şampiyonluk favorisinin Fransa olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, ayrıca hem Türk Milli Takımı adına hem de turnuvanın genelinde 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler’in isminin ön plana çıkacağına inandığını vurguladı.

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