Mantar sote tarifi, nasıl yapılır?

Mantar sote tek olarak da yapılabilir bazen tavukla da farklı lezzet oluşturabilir. Mantar besleyici özelliği açısından oldukça faydalıdır. Mantar seçilirken dikkat etmek gereklidir. Çünkü doğada çok fazla mantar çeşidi bulunur ama çoğu zehirlidir.

Mantar Sote Tarifi Malzemeleri:

500 gram kültür mantarı

4 adet yeşilbiber

3 adet domates

1 adet soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Maydanoz

Mantar Sote Tarifi Hazırlanması: