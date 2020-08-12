Çorba sevenler için mantar çorbası iyi bir alternatiftir. Kış aylarında hem besleyici hem de sağlıklı, bir lezzettir. Bu çorbayı içerken içiniz ısınacak ve de severek tüketeceksiniz.

Mantar Çorbası Malzemeler:

300 Gram Mantar

6 Yemek Kaşığı Un

11-12 Su Bardağı Su

1 Su Bardağı Süt

1 Yemek Kaşığı Tereyağı

Tuz



Mantar Çorbası Hazırlanışı:

Mantarlar yıkanıp doğranır.

Tereyağıyla birlikte suyunu çekene kadar kavrulur, un koyulup biraz da öyle kavrulur.

Su koyduğumuzda topraklanmaması için, mantarlar soğumaya bırakılır.

Soğuyunca, su ve süt ilave edilir.

Kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynatılır, en son tuz ve karabiber ekilir.

Mantar Çorbası hazır. Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Kültür mantarları yerine kayın, kestane de kullanabilirsiniz.

Çorbayı pişirirken sıcak su yerine etsuyu da kullanabilirsiniz.

Sevdiğiniz baharatlardan da ekebilirsiniz.