Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mansur Yavaş’tan Habertürk’e özel adaylık açıklaması

        Mansur Yavaş’tan Habertürk’e özel adaylık açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'e özel adaylık açıklamasında bulundu. Yavaş, "Henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 22:10 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mansur Yavaş'tan Habertürk'e özel adaylık açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylık hakkında Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

        Yavaş, mevcut seçim gündeminin henüz oluşmadığını belirtti.

        Manşur Yavaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

        Henüz Türkiye’de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken olduğunu değerlendiriyorum. Şu an birinci önceliğim Ankara halkına hizmet. Bunun dışında bir gündemim yok. Fakat, günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Habertürk Anasayfa