Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mansur Yavaş'tan adaylık sorusuna yanıt | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş'tan 3'lü görüşme sorusuna yanıt

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Asgari Ücretlilere Destek Programı adlı basın toplantısında konuşan Yavaş, adaylık sorusuna da yanıt verdi. Yavaş açıklamasında, "5 sene boyunca 'aday kim olacak' diye konuşuldu. Televizyonda 'kim aday olsun?' diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır" dedi. Bir gazetecinin "Siz Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile yapacağınız 3'lü görüşmede nasıl bir tutum alacaksınız? " sorusuna da yanıt veren Yavaş, "Evet, cevap veriyorum. Sonuna kadar emeklilerin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 13:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        3'lü görüşme sorusuna yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen Asgari Ücretlilere Destek Programı'nda konuştu. Yavaş açıklamasında, "Türkiye'nin gerçek gündemi açlık ve yoksulluktur. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        Yavaş konuşmasına şöyle devam etti: "İş başına geldiğimizden beri insan onuruna yakışan şekilde desteklerimizi sürdürdük. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun 'Annemin parası yok, beni hastaneye götürmeyen' çığlığı ülkenin her yerinden duyuluyor. Eğer iktidar bu çocuklara destek olamıyorsa CHP'li belediyeler bunu yapar. Bu çığlık milyonlarca insanın çığlığıydı. Bu ülkenin asıl gündemi budur. Açlık ve yoksulluk. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz."

        REKLAM

        "65 BİN EMEKLİYE 875 BİN TL DESTEK VERDİK"

        "Ortalama 20 bin vatandaşa günlük 90 bin ekmek temin ediyoruz. Bunlar hiçbir geliri olmayanlar. Bütün yardımlarımız şeffaf ve web sitemizde düzenli olarak güncelleniyor. Yaş almış emeklilerimizin evi kirada, başka işte çalışma imkanları yok. Emekliler normalde çocuklarına torunlarına hediye almak ister. Bırakın hediyeyi evdeki ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 65 bin emekliye 875 bin TL destek verdik.

        "İKTİDARIN VERDİĞİNDEN DAHA FAZLA DESTEK VERİYORUZ"

        "En azından iktidarın verdiğinden daha fazla destek veriyoruz. İktidarın bu beceriksizliğini seyretmeyeceğiz. İnsanların evlerinde açlıktan ölmesini, soğuktan donmasını seyretmeyeceğiz. Emekli maaşlarına, asgari ücrete yapılan zamlar insanları muhtaç duruma düşürüyor. Biz asgari ücretlilere ulaşımda kolaylık sağlıyoruz. Su indirimi yapıyoruz. Kantin desteğini, kırtasiye desteğini de aynı şekilde sağlıyoruz."

        "YARGININ İKTİDARIN SOPASI HAKARET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

        "Öyle gündemler var ki, son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda haklı olarak bunlar konuşuyor ama iktidar belki bunun konuşulmasını istiyor. Televizyonlarda Ege'deki depremlerin, Suriye'nin, Trump'ın Gazze açıklamalarının konuşulduğunu görüyor musunuz?"

        "ADAYLIK" YANITI

        5 sene boyunca 'aday kim olacak' diye konuşuldu. Televizyonda 'kim aday olsun?' diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır.

        Biz dar gelirlilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Elimizin uzanmayacağı yerler mutlaka olacaktır. Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri lütfen unutmayın. Bu destekleri iktidar bizi silkelemesine rağmen yapıyoruz."

        3'LÜ GÖRÜŞME SORUNA YANIT

        Yavaş, bir gazetecinin "Siz Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile yapacağınız 3'lü görüşmede nasıl bir tutum alacaksınız? " sorusuna da, "Evet, cevap veriyorum. Sonuna kadar emeklilerin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Habertürk Anasayfa