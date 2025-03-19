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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim | Son dakika haberleri

        Yavaş: Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim

        ABB Başkanı Mansur Yavaş "Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:52
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        Yavaş: Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim
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        ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de gerçekleştirdiği konuşma ile ilgili açıklama yayınladı:

        Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir.

        Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir.

        Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.

        Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim.

        Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz.

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