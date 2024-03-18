Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi

        Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi

        Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olarak görev yapan Mansur Yavaş, yaptığı çalışmalarla halkın beğenisini kazanmıştır. Mansur Yavaş'ın hayatı ve siyasi kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi… İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Daha önce Beypazarı ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan Mansur Yavaş, gündemden düşmeyen siyasi liderlerden biridir. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mansur Yavaş’ın siyasi hayatı kadar özel hayatı da merak edilmektedir. Mansur Yavaş kaç yaşında, Mansur Yavaş kimdir, Mansur Yavaş nereli, Mansur Yavaş hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

        Mansur Yavaş Kaç Yaşında?

        23 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Mansur Yavaş 68 yaşındadır.

        Mansur Yavaş Kimdir?

        Mansur Yavaş (d. 23 Mayıs 1955; Beypazarı, Ankara), Türk avukat, siyasetçi ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye başkanıdır. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçilmiştir.

        REKLAM

        Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisinde başlayan Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiş, 2009 yerel seçimlerine kadar bu görevi sürdürmüştür. 2013 yılında MHP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisine katılmıştır. 2014 yerel seçimlerine CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve bir puan farkla seçimi kaybetmiştir. 2016 yılında CHP'den ayrılan Yavaş, 2018 yılında tekrar partiye katılarak 2019 yerel seçimlerine Millet İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve oyların %50,9'unu alarak seçilmiştir.

        Mansur Yavaş Nereli?

        23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu.

        Mansur Yavaş Hayatı

        Erken Dönem Ve Eğitim Hayatı

        Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın beş çocuğundan ikincisi olarak 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askerî savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı.

        Yavaş'ın Aladdin (d. 1950), Mahir (d. 1957), Sabri (1965-2021) adında üç erkek kardeşi, Vicdan (d. 1962) adında ise bir kız kardeşi vardır.

        Siyasi Kariyeri

        Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1985-1989 arasında MÇP Beypazarı kurucu ilçe başkanlığı ardından 1989 - 1994 yılları arasında MÇP ve MHP'den Beypazarı Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Beypazarı Belediye başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.

        REKLAM

        Beypazarı Belediye Başkanlığı

        Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde MHP'den aday olup 8.500 oy alarak, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde oylarını artırarak, yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

        2009 ve 2014 Yerel Seçimleri

        Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamladı.

        2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile CHP'ye katılması gündeme geldi ve 21 Aralık 2013 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla parti üyeliğine kabul edildi. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ilan edildi ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 43,8'ini almayı başardı fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetti.

        REKLAM

        Mansur Yavaş, 17 Nisan 2016 tarihinde CHP'den istifa etti.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

        Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, oyların yüzde 50,93'ünü alarak seçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019'da YSK’dan mazbatasını alıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı.

        2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

        6 Mart 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakındaki beş partinin genel başkanları ile beraber Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak isimlendirildi.

        2024 Yerel Seçimleri

        2024 yerel seçimlerinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

        Recep Tayyip Erdoğan kimdir, kaç yaşında?
        Recep Tayyip Erdoğan kimdir, kaç yaşında?
        Meral Akşener kimdir, kaç yaşında?
        Meral Akşener kimdir, kaç yaşında?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Habertürk Anasayfa