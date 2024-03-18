Mansur Yavaş: Göreve geldiğimizde metro hattı projesi yoktu

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Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Otonomide, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan ile Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED)-Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç ile bir araya geldi. Yavaş, metro projeleriyle ilgili açıklama yaparak, "Biz seçildikten sonra Mustafa Tuna, Çayyolu metrosunu devretmişti. Melih Bey, daha önce Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiği için Ulaştırma Bakanlığı yapacak, parasını belediyeden alacaktı."

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE HİÇBİR METRO HATTI PROJESİ YOKTU"

"Bilet ücreti üzerinden anlaşmışlar. 28 Nisan'da birdenbire Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevzuat değişti. Bize devletten gelen payın yüzde 5'ini kesmeye başladılar. Ve biz şu an reel olarak 5,5 milyar lira ödedik ve Çayyolu'nun borcunu ödedik. Göreve geldiğimizde hiçbir metro hattı projesi yoktu. Ve bize verilen tek metro hattı da Mamak metro hattı. Keçiören- Havaalanı arasını da kendileri yapıyordu. Şimdi Keçiören- Gar bağlantısı 3 kilometre, orayı kesmeye başladılar. Ben de bunun üzerine 'Dünyada hiçbir yerde metro, 3 yılda, 5 yılda ödenmez' dedim. Biz uzun vadeli kredi alırız. Çünkü Mamak metrosu için uzun vadeli kredi aldık. 'Bize devredin biz yapalım' diye yazdım. Bize verdikleri tek metro Mamak metrosuydu. Diğerlerinin projesi yoktu. Keçiören-Havaalanı arasını da kendileri yapıyordu."

Fotoğraf: AA "YAPMA YETKİSİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDA" "Benim 2019'daki projeme göre zaten Siteler içinden geçip buraya gelecekti. Fakat 'Biz bunun projesini yapıyoruz' deyince onun uygulanma imkanı kalmadı. Niye yapmıyor Ulaştırma Bakanlığı? Sadece havaalanından Ankara'ya gelecek yolcu kurtarmıyor, maliyet 2,5 milyar dolar. Ben yazdım 'Madem öyle nasıl olsa benden bu parayı alacaksınız, verin ben yapayım, yapmıyorsunuz.' 2022'den beri yatırım programında. 2023'te yapmadılar. 2024'te de 3 bin lira koydular. Yapma yetkisi Ulaştırma Bakanlığı'nda. Bu neyi gösteriyor? 'Yapmayacağız' demektir. Metroyla ilgili durum bu" ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak Mamak metro hattı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını kaydeden Yavaş, "Çıktık aslında ocak ayında. Türkiye'de işleri biliyorsunuz. 9 firma yeterlilik aldı. Büyük iş. 9 firmadan da birileri girdi, diğer 3 firma teklif vermedi ya da verdirmediler bilmiyorum. Tam 200 milyon Euro fazla teklif verdiler. 200 milyon Euro hepimizden çıkacaktı. Ben iptal ettim. Şimdi Türk parası üzerinden ihaleye çıkarıyoruz" diye konuştu. Yavaş, Otonomi Yönetim Kurulu üyelerinin alternatif yol taleplerine ilişkin de projenin hazır olduğunu ve nisan ayının sonunda ihaleye çıkılacağını söyledi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.