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        Haberler Gündem Güncel Manisalı muhtarlar İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katıldı | Son dakika haberleri

        Manisa'nın Yunusemre Muhtarlar Derneği, İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katıldı

        Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda Ziraat Mühendisi Bedriye Pehlivan yeniden dernek başkanlığına seçildi. Genel Kurul gündeminin en önemli maddelerinden biri olan İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katılma kararı da oy birliğiyle kabul edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:05
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        Manisalı muhtarlar İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katıldı
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        Manisa'nın büyükşehir olması ve merkezin iki ilçeye ayrılması üzerine 2013 yılında kurulan Yunusemre Muhtarlar Derneği, 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Genel kurulda Bedriye Pehlivan yeniden dernek başkanlığına seçilirken, derneğin İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katılma kararı da Yunusemreli muhtarların oy birliği kabul edildi.

        Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan şunları söyledi:

        "Geçmişten günümüze dernek üyeleri arasında kurulan birlik ve beraberliği korumak, benzer sorunlarla ilgili önceden tecrübe etmiş üyelerin bilgi ve çözüm önerilerinden faydalanılmasını sağlamak, gerekli görülen durumlarda farkındalık çalışmaları yapmak, muhtarlığın meslek kuruluşu olarak benimsenmesi ve bu konuda kurumsal bir kimlik kazanması yönünde çalışmalar yapmak, derneğimizin amaçlarının başında gelmektedir.

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        Ayrıca farklı zamanlarda iki projemizin İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenen projeler arasında yer alması da motivasyonumuzu olumlu yönde etkilemektedir. Sivil Toplum Kuruluşu olarak her zaman üyelerimizle büyük bir aile olmayı hedefledik. Böylece sağlam dostluklar kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Göreve devam eden ya da görevini tamamlamış muhtarlarımızla kurduğumuz bağlara göreve yeni seçilen muhtarlarımızı da dahil ederek gücümüzü arttırıyoruz.

        Kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz ve Divan Başkanlığını İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin, divan üyeliğini Gazi Selami Pazar, katip üyeliğini Leman Ağlamazlar’ın yaptığı ve yeniden başkanlığa seçildiğim 4. Olağan Genel Kurulumuzda; Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran, Kuyualan Mahallesi Muhtarı Şadan Şevik, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Musa Sezer, Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Orta, Gülbahçe Mahalle Muhtarı Mustafa Atalan, İlyasçılar Mahallesi Muhtarı Kamil Coşkun, Denetim Kurulu Asil Üyeliğine Bağyolu Mahallesi Muhtarı Ümit Çimensel, Sakallı Mahallesi Muhtarı Adil Keskin, Durasallı Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız oy birliği ile seçildi.

        Ayrıca gündemimizin en önemli maddelerinden biri olan derneğimizin İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katılma kararının oy birliği ile kabul edilmesini, gücümüze güç katması açısından çok önemsiyoruz.

        Genel Kurulumuz birlik beraberlik içinde oldukça güzel geçti. Başta çok kıymetli muhtarlarımız olmak üzere, bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan İzmir Muhtarlar Federasyonu başkanımız sayın Sedat Erşahin ile yönetim kurulu üyesi Bülent Aran'a her zaman yanımızda olduklarını hissettiren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçmişten geleceğe edindiğimiz tecrübelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar."

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        #yerel haberler
        #Manisa
        #yunusemre muhtarlar derneği
        #izmir muhtarlar federasyonu
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