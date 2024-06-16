Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa’da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Güncel haberler

        Manisa’da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, vidanjör ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 02:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 02:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde Çepnidere Kavşağı yakınında meydana geldi.

        Muhammed Emin Ç. idaresinde bulunan vidanjör ile Hakan C. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yolcu Suzan Ö. (66), Hasan Siraç İ. (12) ve Arife K. (33), ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Habertürk Anasayfa