Manisa’da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde Çepnidere Kavşağı yakınında meydana geldi.

Muhammed Emin Ç. idaresinde bulunan vidanjör ile Hakan C. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yolcu Suzan Ö. (66), Hasan Siraç İ. (12) ve Arife K. (33), ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.