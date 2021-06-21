MANİSA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Manisa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dördüncü şehridir. 2020 TÜİK verilerine göre nüfusu 1.450.616 kişidir. Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alır. Doğudan Uşak ve Kütahya, güneyden Aydın ve Denizli, kuzeyden Balıkesir ve batıdan İzmir ile komşudur. 27°08’ ve 29°05’ doğu boylamları ile 38°04’ ve 39°58’ kuzey enlemleri arasında yer alır. 17 ilçesi bulunur. Toplam nüfus bakımından İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin 2. büyük ili ve ticaret merkezidir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur.. "Şehzadeler Şehri" olarak da adlandırılan yerleşim, mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı ile tanınır. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehir, Spil Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehri'nin büyük bir bölümü il sınırları içerisinden geçmektedir.
MANİSA'NIN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|Nüfus Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2
|Yoğunluk
|Ahmetli
|16.525
|16.614
|89
|0,54
|23
|227
|73
|Akhisar
|173.026
|174.850
|1.824
|1,05
|109
|1.645
|106
|Alaşehir
|104.622
|105.145
|523
|0,50
|87
|971
|108
|Demirci
|40.048
|39.258
|-790
|-1,97
|101
|1.321
|30
|Gölmarmara
|15.212
|15.335
|123
|0,81
|21
|310
|49
|Gördes
|27.703
|27.363
|-340
|-1,23
|64
|902
|30
|Kırkağaç
|38.459
|38.245
|-214
|-0,56
|47
|541
|71
|Köprübaşı
|13.185
|12.958
|-227
|-1,72
|46
|447
|29
|Kula
|44.001
|44.035
|34
|0,08
|60
|981
|45
|Salihli
|162.787
|164.371
|1.584
|0,97
|103
|1.359
|121
|Sarıgöl
|35.890
|35.912
|22
|0,06
|35
|432
|83
|Saruhanlı
|55.340
|55.970
|630
|1,14
|50
|771
|73
|Şehzadeler
|171.138
|168.110
|-3.028
|-1,77
|57
|726
|232
|Selendi
|19.871
|19.728
|-143
|-0,72
|71
|820
|24
|Soma
|109.946
|110.935
|989
|0,90
|67
|515
|215
|Turgutlu
|166.418
|169.882
|3.464
|2,08
|61
|549
|309
|Yunusemre
|246.440
|251.905
|5.465
|2,22
|87
|823
|306
|Manisa
|1.440.611
|1.450.616
|10.005
|0,69
|1.089
|13.340
|109
MANİSA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ
Manisa iline ait olan çok fazla meşhur ve yöresel lezzeti bulunmaktadır. Manisa’ya gidildiğinde yenilmesi gereken ve tadılması gereken birçok lezzet bulunmaktadır. Manisa Kebabı, Alaşehir Kapaması, Nohutlu Mantı, Simit Ekmeği, Odun Köftesi, Kula Güveci, Mantar Tatlısı, Yaprak Sarması, Şevket-i Bostan, Börülce Tarator en meşhur olan gıdalardan biridir. Ekmek Dolması, Kula Şekerli Pidesi, Kabaklı Pide, Höşmerim ve Sinkonta isimli de meşhur olan yöresel yemekler bulunmaktadır. Şehzade tatlısı isimli olan meşhur bir yöresel lezzette bulunmaktadır ve bu tatlı içerisindeki şeker sadece kuru üzümün kullanılmasıyla yapılmaktadır. Her yerde var olan kokorecin daha iri parçalı olanı bol kimyon ile Manisa’da tadabilirsiniz.
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