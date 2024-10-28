Manisa FK: 0 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Alper Karaman'ın golüyle kazanan Esenler Erokspor, puanını 16'ya yükseltti. Manisa FK ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Alper Karaman attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 16'ya yükseltirken, Manisa FK ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Pendikspor'a konuk olacak.