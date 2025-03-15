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        Haberler Gündem Çevre Manisa'dan İzmir'e "su kuyusu" tepkisi | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir'in yeni su kuyusu açma planına Manisa'dan tepki

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Manisa'da 11 yeni su kuyusu açarak 32 milyon metreküp ilave yer altı suyu çekme planının, bölgede kuraklığa ve üretimde sıkıntılara neden olacağı öne sürüldü. Manisa Su Platformu ve Saruhanlı Ziraat Odası, İzmir Büyükşehir'in yeni su kuyusu açma planına tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:32
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        Manisa'dan İzmir'e "su kuyusu" tepkisi
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa'da yeni su kuyusu açma planına sektör temsilcileri tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir'in, Manisa'da 11 yeni su kuyusu açarak 32 milyon metreküp ilave yer altı suyu çekme planının, bölgede kuraklığa ve üretimde sıkıntılara neden olacağı öne sürüldü.

        Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa'nın verimli ovalarında başta üzüm olmak üzere kiraz, şeftali gibi meyve çeşitleri ile domates, biber, salatalık ve pamuk yetiştiriliyor. Yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımın yapıldığı kentte, Demirköprü Barajı'nın yanı sıra yer altı suları, bölge çiftçisi için hayati önem taşıyor.

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        "GEDİZ HAVZA'SINA CİDDİ ZARAR VERİR"

        Manisa Su Platformu Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, kuraklık ve su kirliliği sorununa karşı kurdukları platformda uzman akademisyenlerle, yer altı ve yer üstü sularının kapasitelerini incelediklerini belirtti.

        İZSU'nun 1980'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden aldığı ruhsatla Sarıkız ve Göksu bölgelerinden yıllık 45 milyon metreküp su tahsis izni aldığını hatırlatan Yurttaş, zamanla yer altı sularının derine inmesiyle bu kuyuların işlevini yitirip verimsiz hale geldiğini anlattı.

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        İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) ruhsat yenilemeleriyle yıllık 32 milyon metreküp kapasiteli yeni kuyular açması çalışmasını araştırdıklarını aktaran Yurttaş, bu durumun Gediz Havzası'na ciddi zarar vereceğini savundu.

        "BU BÖLGEDEKİ ÇİFTÇİLER NE YAPACAK?"

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        Yer altı sularının ilk tercih edilen değil, acil ve olağanüstü durumlarda kullanılması gerektiğini vurgulayan Yurttaş, şunları kaydetti:

        "Saruhanlı'da 300 bin dönüm arazi yer altı suları ile sulanıyor. Şimdi 32 milyon metreküp su İzmir'e gittiğinde bu bölgeye kuraklık gelecek ve üretim konusunda sıkıntı oluşturacak. Biz 'İzmir'e su gitmesin' demiyoruz. Zaten Gördes Barajı'ndan İzmir büyük oranda su alıyor. Mevcut Sarıkız ve Göksu bölgesindeki yer altı kuyularından da suyu alıyor. Yeni açtığı kuyularla bu su miktarını daha da arttıracağı endişesi ile Manisalılar olarak biz İzmir'e bu şekilde su verilmesi konusunda tepki gösteriyoruz. Haklı olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun başka alternatif arayışlar içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz çözümden yanayız. İzmir'in de suya ihtiyacı mutlaka giderilmeli ama bunu kolay yoldan 'Zaten mevcut kuyular var. O bölgede biz sondajımızı yapalım' mantığı ile olmaz. Peki bu bölgedeki çiftçiler ne yapacak, 300 bin dönüm arazi nasıl sulanacak? Bunları da düşünmek gerekiyor."

        "5 KAT FARK VAR, BİZ BUNA İTİRAZ EDERİZ"

        Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da tarımsal üretimle ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağladıklarını dile getirerek, bölgede kapatılan kuyuların karşılığında öncekilerden 5 kat fazla su çekme kapasitesine sahip sondajlar yapıldığını belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

        Yetkililerden bu konuda destek beklediklerini aktaran Okur, "İZSU diyor ki '5 kuyu kapattık onun yerine 5 kuyu açıyoruz.' Siz açtığınız kuyuları kapattığınız kuyuların çapında açarsanız kimsenin size bir şey diyeceği yok ama sizin kapattığınız kuyu ile açtığınız kuyu arasında 5 kat fark var. Tabii biz buna itiraz ederiz" dedi.

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        İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla Manisa Sarıkız ve Göksu bölgesinde 11 yeni su kuyusu açarak kente yılda yaklaşık 32 milyon metreküp ilave su sağlayacağını açıklamıştı.

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