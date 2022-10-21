Bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.İ.A (14) Şehitler Mahallesi Şehit Selim Kiraz parkında arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan H.İ.A, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

H.İ.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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