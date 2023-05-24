Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu

DHA

Manisa'nın Kula ilçesinde, yüzme eğitimi için gittiği Kula Spor Kompleksi'nde havuza giren Cemil Eren Leblebici (25) boğuldu. Kula Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay dün saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Kula Spor Kompleksi'nin yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici'ye, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahale kurs eğitmeni tarafından yapıldı. DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Acı haberin ardından Kula Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."