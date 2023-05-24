Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Manisa'da yüzme eğitimi için havuza giren genç boğuldu

Manisa Kula'da 25 yaşındaki genç, yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu. Kula Kaymakamlığı, talihsiz gencin ölümü nedeniyle sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlattı

Giriş: 24.05.2023 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da yüzme eğitimi için havuza giren genç boğuldu
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Manisa'nın Kula ilçesinde, yüzme eğitimi için gittiği Kula Spor Kompleksi'nde havuza giren Cemil Eren Leblebici (25) boğuldu. Kula Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Kula Spor Kompleksi'nin yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici'ye, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahale kurs eğitmeni tarafından yapıldı.

DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberin ardından Kula Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Başkent'te sağanak, hayatı felç etti
Başkent'te sağanak, hayatı felç etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.