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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: Yaralılar var

        Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: Yaralılar var

        Manisa'da virajı alamayan sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, üzüm bağına uçtu. Korkunç kazada 1'i hamile 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 01:37 Güncelleme: 01.10.2023 - 01:37
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        Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde, Turgutlu çevreyolunda meydana geldi. İzmir-Mersin seferini yapmakta olan Engin Üvak yönetimindeki yolcu otobüsü, yol yapım çalışmasının sürdüğü çevreyolu üzerinden Manisa Şehirlerarası Otogara ilerlediği sırada, otogara 200 metre kala viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.

        YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

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        DHA'nın haberine göre; otobüs devrilirken 4'ü personel 29 kişinin bulunduğu otobüste 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 12 yolcu çıkarıldıkları otobüsten hastanelere sevk edilirken, araçta sıkışan 1'i hamile 3 yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Manisa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAYMAKAM KAZA YERİNDE

        Bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "25 yolcusu ve personelle birlikte 29 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa Yeni Garaj Kavşağı'na 200 metre kala devrildi. 15 yaralımızdan 3 sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Büyük geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir daha yaşamayız" dedi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #haberler
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