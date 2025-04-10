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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da üzüm bağlarında zirai don zararı | Son dakika haberleri

        Manisa'nın 10 ilçesinde zirai don, üzüm bağlarına zarar verdi

        Manisa'nın merkez ilçeleri dahil 10 ilçesindeki üzüm bağları zirai don nedeniyle zarar gördü. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Hüseyin Altındağ, hasarın büyük olduğunu belirterek, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:51
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        Manisa'da üzüm bağlarında zirai don zararı
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        Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde üzüm bağlarını zirai don vurdu.

        Dün ve bu gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle üzüm bağları, zirai don nedeniyle zarar gördü. Üzüm bağı bulunan tüm ilçeler dondan etkilendi.

        Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Hüseyin Altındağ, hasarın büyük olduğunu belirterek, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesi çağrısında bulundu.

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        Altındağ, "Bugün 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece büyük bir zirai don olayıyla karşı karşıya kaldı çiftçimiz. Manisa'mızda Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinin tamamında zirai don olayı vardır. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Ayrıca bu sadece çiftçilerimizin değil Manisa'mızın da bir ihracat ürünü olduğu için ülkemiz adına, Manisa'nız adına çok büyük bir geçmiş olsun. Üreticilerimizin gerçekten 1 yıl boyunca baktıkları bu ürünleri don 1 gecede yok etti. TARSİM sigortası olan mutlaka başvurularını yapsınlar. Bağları zarar gören üreticilerimiz ilçe tarım müdürlüklerine hasar tespiti için dilekçe versin. Devletimizin bir an önce çiftçimize yardım etmesi gerekiyor. Gerçekten arkamızda gördüğümüz bağlar simsiyah. Bir senelik emek boşa gitti" diye konuştu.

        Zirai don olaylarının üretimi etkileyeceğini vurgulayan Altındağ, "Üretimde rekoltemiz çok düşecek. Bazı yerlerde sıfır rekolteye kadar, bazı yerlerde yüzde 90, bazı yerlerde ise yüzde 80'lere kadar üretimde kayıplarımız var. Bu sene çiftçimiz, bağcımız çok perişan. En fazla zarar Manisa'da Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu ilçelerinde var. Bu ilçelerimizde yüzde 100'e yakın, yüzde 90'lara varan bir don olayıyla karşı karşıyayız. Üzümde rekolte iyi olmayınca fiyatları da etkileyecektir" diye konuştu.

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