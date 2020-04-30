Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akhisar JASAT Timleri, Zeytinliova Mahallesi'ndeki Y.G.'ye (26) ait evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti.

Manisa Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timi'nin de desteğiyle eve düzenlenen operasyonda saksı içinde 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 skunk tohumu, bitkileri yetiştirmede kullanılan 7 ışıklandırma cihazı, 4 ısıtma fanı, 2 zamanlayıcı, termometre, iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

Şüpheli Y.G., 'uyuşturucu madde imal ve ticaretinden' gözaltına alındı.