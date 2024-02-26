Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 26.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:26
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ş.A'yı gözaltına aldı.
Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) için de faaliyet yürüttüğün belirlenen Ş.A'nın evindeki malzemelere el konuldu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.