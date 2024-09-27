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        Haberler Gündem Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 arkadaş yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Manisa'nın Kula ilçesinde aynı şeritte seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı kazada, arkadaş oldukları öğrenilen Ali T. ve Hüseyin A. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 00:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:44
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        Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        Kaza, saat, 22.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen Ali T. ve Hüseyin A. yönetimindeki 2 motosiklet, aynı şeritte seyir halindeyken çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali T. ve Hüseyin A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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