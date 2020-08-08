Manisa'nın Saruhanlı ilçesi, Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzünü yoğun bir duman kapladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.