İkinci periyotta da baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, Tarrant, Cruz ve Mustafa Baki Görür'ün sayılarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkararak, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Maçan hızlı başlayan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Boyalı alanda özellikle kenardan gelen oyuncularıyla etkili olan ev sahibi ekip, 5. dakikasını 9-2 önde geçtiği periyodu 21-8 önde tamamladı.

Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Tarrant ve Cruz'un sayılarıyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikasını 72-61 önde geçtiği müsabakayı 85-72 kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında farkı korudu: 54-39. Periyodun ikinci yarısında Caloiaro ve McGee ile etkili olan Galatasaray Nef, farkı 4 sayıya kadar indirerek, son bölüme 58-54 geride girdi.