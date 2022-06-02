Manga'dan 'Antroposen 001' albümüne ilk klip: El Aman

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Yayınladıkları beşinci stüdyo albümleri 'Antroposen 001' ile büyük beğeni toplayan Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu Manga, albümün ilk klibini 'El Aman' adlı şarkısına çekti

Sözleri grubun solisti Ferman Akgül’ün büyük dedesi ünlü halk ozanı Aziz Üstün imzası taşıyan 'El Aman' adlı şarkının müziği Manga'ya, düzenlemesi Ferman Akgül ve Yağmur Sarıgül'e ait.

Şarkının prodüktörlüğünde ise gruba Demir Demirkan eşlik etti. Manga'nın solisti Ferman Akgül ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Büyük dedem Aziz Üstün, Aşık Veysel'in saz arkadaşı, bu şiir de yıllar önce dedem tarafından kaleme alındı ve nesiller sonra 'Antroposen 001' albümümüzde kendine yer edindi.

Temasında insanlık ve doğa duyarlılığını temel aldıkları 'Antroposen 001' ile aynı zamanda Türkiye'nin birçok kentinde turnelere katılan başarılı grup, konserlerde çektikleri görüntüleri kliplerine ekledi. Klip için özel olarak çekilen performans görüntüleri ve doğal kaynakların resmedildiği sekanslarla bütünleşen projenin yönetmenliğini İlke İşisağ üstlendi.

Dünyadaki tüketim hazzı, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaş ve göç gibi küresel birçok felaketi bütünsel bir formda dinleyicileriyle paylaşan Manga, bu distopik dünyanın kapılarını 'Antroposen 001' ile aralıyor.

Manga'nın kendi yapım firması 'maNgamusic' çatısı altından yayınlanan ilk albüm özelliği taşıyan 'Antroposen 001’in ilk klibi 'El Aman', tüm dijital platformlarda yerini aldı.