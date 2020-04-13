EURO 2020’de rakibimiz olan İtalya’da Teknik Direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Bence EURO 2020’nin ertelenmesi bizim açımızdan az da olsa bir avantaj çünkü biz genç bir takımız. Bu süre zarfında oyuncularımız biraz daha tecrübe kazanacaklar. Kupayı kazanma kapasitesi olan takımlardan bir tanesiyiz. Şampiyon olmak istiyoruz, İtalya kazanabilir” dedi.

Mancini, “Virüs bize çok şey öğretti. Örneğin en güçlü, en zengin ya da en yakışıklı olabilirsin ancak hastalık görünmez bir düşman gibi geldiğinde seni yere serebilir” açıklamasında bulundu. Rus basınına da konuşan İtalyan hoca, “Galatasaray'ın başındayken İstanbul’da her şeyi sevdim. Harika bir şehir. St.Petersburg da güzel ama çok soğuktu. Zenit’te soğuk benim için sorundu” tespitinde bulundu.