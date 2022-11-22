Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı! Premier Lig Haberleri

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı!

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Giriş: 22.11.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı! Premier Lig Haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, son dönemde büyük sorunlar yaşadığı Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Denizli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bakan Akar'dan kritik açıklamalar
Bakan Akar'dan kritik açıklamalar
Okuldan uzaklaştırıldı, müdür yardımcısını bıçakladı
Okuldan uzaklaştırıldı, müdür yardımcısını bıçakladı
TOKİ arsa kura çekim tarihleri
TOKİ arsa kura çekim tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.