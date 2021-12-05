Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri Raheem Sterling ve Bernardo Silva (2) atarken, ev sahibi ekibin tek golünü Cucho Hernandez kaydetti.

Watford'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Manchester City bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Watford ise 13 puanda kaldı.