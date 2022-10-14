Premier Lig'de hafta sonu Liverpool'a konuk olacak Manchester City, Phil Foden'la sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İçimizden biri. Phil Foden, 2027 yılına kadar bizimle." ifadelerine yer verildi.

Foden ise kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Mutluluğumu kelimelerle anlatmak zor. Hayatım boyunca Manchester City taraftarı oldum. Bu kulübü çok seviyorum ve 2027'ye kadar parçası olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.