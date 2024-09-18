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        Haberler Bilgi Spor Manchester City-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Inter maçı hangi kanalda?

        Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Inter ile karşı karşıya gelecek. Glenn Nyberg'in düdük çalacağı zorlu maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de olacak. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekip, ilk maçta rakibini mağlup edip 3 puana ulaşmak istiyor. Manchester City - Inter maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:22
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. İngiliz devi Manchester City, Devler Ligi’nin ilk haftasında İtalya’nın önde gelen kulüplerinden Inter’i konuk edecek. Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, final niteliğindeki maçta ilk 11’de olacak. Manchester City’ye transfer olan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan'ın da sahaya çıkması bekleniyor. Peki Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Manchester City - Inter maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birisi oynanacak.

          Manchester City - Inter maçı, 18 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 3

          MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Manchester City - Inter maçı, TRT'nin Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          Son 4 sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezona da 4/4 ile başladı.

          İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de ise Federico Dimarco sakatlığı, Marko Arnautovic hasta olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MANCHESTER CITY RAKİPLERİ

          Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

        • 6

          ŞAMPİYONLAR LİGİ INTER RAKİPLERİ

          Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

        • 7

          ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

          Devler Ligi organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

          Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        • 8
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