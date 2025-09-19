UEFA Şampiyonlar Ligi nde ilk hafta ma&ccedil;ları tamamlandı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına g&ouml;re d&uuml;zenlenen organizasyonun ilk hafta m&uuml;cadelesi, 6 ma&ccedil;la tamamlandı. İspanya ekibi Barcelona, St James Park Stadı ndaki karşılaşmada İngiltere nin Newcastle United takımına konuk oldu. İlk yarısı gols&uuml;z biten ma&ccedil;ta, Barcelona 58. dakikada Marcus Rashford un kafa gol&uuml;yle &ouml;ne ge&ccedil;ti. Ma&ccedil;ın 67. dakikasında Rasford un uzaktan d&uuml;zg&uuml;n vuruşuyla 1 gol daha bulan konuk ekip, skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Anthony Gordon ile gol bulsa da Barcelona ma&ccedil;ı 2-1 kazandı. MANCHESTER CITY, NAPOLI Yİ 2 GOLLE GE&Ccedil;Tİ! Etihad Stadyumu nda oynanan m&uuml;sabakada İtalya ekibi Napoli, 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo nun kırmızı kart g&ouml;rmesiyle 10 kişi kaldı. Ma&ccedil;ın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere temsilcisi Manchester City, 56. dakikada Erling Haaland ile &ouml;ne ge&ccedil;ti. Ma&ccedil;ın 65. dakikasında Jeremy Doku nun gol&uuml;yle farkı 2 ye &ccedil;ıkaran Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Ligde bug&uuml;n alınan sonu&ccedil;lar ş&ouml;yle: Club Brugge (Bel&ccedil;ika)-Monaco (Fransa): 4-1 Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (T&uuml;rkiye): 5-1 Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0 Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2 Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1